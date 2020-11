United Airlines já está a trasportar vacina da Pfizer

A companhia aérea United Airlines começou na sexta-feira a operar voos fretados para transportar doses da vacina conta a covid-19 da Pfizer e da BioNTech para uma distribuição rápida, assim que os reguladores consigam aprovar o fármaco.

A notícia é avançada pelo The Wall Street Journal, que cita pessoas “familiarizadas com matéria”. De acordo com a publicação norte-americana, a terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos “começou na sexta-feira a operar voos fretados para posicionar doses da vacina covid-19 da Pfizer para distribuição rápida, se as injeções foram aprovadas pelos reguladores” do país, nomeadamente, a Food and Drug Administration (FDA).

A intenção da United Airlines é fazer voos entre Bruxelas, na Bélgica, e Chicago, nos Estados Unidos da América (EUA), para apoiar a distribuição deste fármaco, que está a ser produzida, em particular, em Kalamazoo, no Michigan, e na cidade belga de Puurs.