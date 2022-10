United afasta Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi esta quinta-feira afastado do grupo do Manchester United que está a preparar o próximo embate contra o Chelsea, a contar para a Premier League.

Numa curta nota divulgada no site e nas contas do clube, lê-se ainda que “o restante plantel está focado no próximo jogo”, palavras que sugerem que a decisão terá sido tomada devido ao comportamento de Ronaldo que, ao saber que não ia ser utilizado na última contenda frente ao Tottenham, abandonou o banco antes do apito final.

A duração deste afastamento não foi ainda anunciada.

Recorde que Cristiano Ronaldo, de 37 anos, não realizou a pré-época com os companheiros, alegando motivos pessoais e esta época participou em 12 encontros, marcando apenas dois golos.