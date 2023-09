Único português na NBA tem novo clube

Neemias Queta foi oficializado nos Boston Celtics, com a equipa da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) a revelar que o poste internacional português assinou um contrato de duas vias, sem adiantar outros detalhes.

“Os Boston Celtics anunciaram que a equipa assinou um contrato com Neemias Queta. Por política da equipa, os termos do acordo não foram revelados”, lê-se no sítio oficial da Internet da franquia de Boston.

O poste internacional português, que foi dispensado pelos Sacramento Kings em 13 de setembro, depois de duas temporadas, poderá alinhar quer nos Boston Celtics quer na equipa secundária, os Maine Celtics.

Neemias Queta tinha um contrato de duas vias nas duas épocas anteriores, de modo a permitir a utilização nos jogos dos Sacramento Kings na NBA, bem como nas partidas da equipa secundária, os Stockton Kings, na Liga de desenvolvimento (G-League).

Em agosto deste ano, o poste celebrou um “contrato padrão” com os Kings, mas acabou por ser dispensado, tornando-se num agente livre (free agent), o que lhe permitia assinar por qualquer outra equipa para prosseguir a carreira, como agora aconteceu.

O poste, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida.

Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.