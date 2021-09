Único filme português em Veneza teve “feedback extraordinário”

“Deserto Particular”, realizado por Aly Muritiba e coproduzido pela portuguesa Fado Filmes e pela Grafo Audiovisual foi o único filme Português a ser selecionado e premiado naquele que é um dos mais antigos e consagrados festivais de cinema do mundo.

Presente nas Giornate degli Autori do Festival Internacional de Veneza, “Deserto Particular”, do promissor e já internacionalmente reconhecido realizador baiano Ali Muritiba, o filme conquistou o Prémio do Público, que Giorgio Gosetti, Presidente das Giornate, considerou tão importante como o do Júri por ser um reconhecimento atribuído pelos “espetadores que descobriram e reconheceram a beleza e a importância da obra presente na seleção feita pelo júri”.

Única presença Portuguesa no Festival de Veneza 2021 e fruto da colaboração e solidariedade entre duas produtoras de língua portuguesa, a Fado Filmes e a Grafo Audiovisual, “Deserto Particular” desde cedo reuniu em seu torno o consenso da crítica e dos espectadores, obtendo destaque em publicações internacionais reconhecidas como a Variety que afirmou que estamos perante “uma história de amor comovente que reafirma o talento do realizador”.

Luís Galvão Teles, um dos produtores do projecto e representante da produtora Portuguesa Fado Filmes afirmou que “o feedback internacional foi desde logo extraordinário, como o comprova o Prémio recebido, o que nos cria as maiores expectativas quanto ao que pode vir a acontecer não só com esta obra, mas com os restantes projetos que a Fado e a Grafo têm vindo a desenvolver em conjunto.”

“Deserto Particular” cativou Veneza e afirma assim a sua posição como o favorito a representar o Brasil na sua candidatura ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Além do premiado “Deserto Particular” a Fado Filmes e a Grafo Audiovisual são parceiras na produção do aguardado “Nunca Nada Aconteceu” do realizador Gonçalo Galvão Teles, um filme tocante e sensível sobre dor e perda que deverá brevemente ter a sua estreia anunciada.



