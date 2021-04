Único deputado português em Macau recorda Jorge Coelho

O único deputado português da Assembleia Legislativa de Macau reagiu à morte do ex-ministro Jorge Coelho recordando a importância que teve no período final do processo de transição da administração do território de Portugal para a China.

“Conheci o doutor Jorge Coelho nas reuniões de trabalho no período final da transição” em 1999, contou à Lusa José Pereira Coutinho, recordando o período em que Jorge Coelho foi ministro Adjunto, da Administração Interna, da Presidência e do Equipamento Social, do Governo de António Guterres.

As intervenções de Jorge Coelho permitiram que os aposentados de Macau pudessem continuar a viver no território sem terem de pagar o IRS em Portugal, afirmou Pereira Coutinho, à época vice-presidente da direção da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, uma das maiores e mais representativas associações de matriz portuguesa.

Através dos seus esforços, afirmou o deputado de Macau, foi ainda possível que os aposentados de Macau pudessem arrendar casas do Governo e ainda que fossem disponibilizados descontos de saúde, que ainda hoje vigoram.

“Dava-se bem com toda a gente, independente da cor política”, lembrou Pereira Coutinho.

“Fico triste com a notícia”, disse.

A relação de Jorge Coelho com Macau não se cingiu ao período final da transição: na segunda metade da década de 1980, Jorge Coelho esteve em Macau, onde foi chefe do gabinete do secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Sociais, Educação e Juventude de Macau (1988-1989) e, já em funções governativas na mesma região, desempenhou o cargo de secretário Adjunto para a Educação e Administração Pública (1989-1991).

Jorge Coelho, ministro dos governos liderados por António Guterres entre 1995 e 2002, morreu na quarta-feira vítima de paragem cardíaca fulminante.

Foi ministro de três pastas: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social.

A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas de outubro de 1995.

Nascido em 17 de julho de 1954, em Mangualde, distrito de Viseu, Jorge Coelho era empresário, mas continuou sempre a acompanhar a atividade política, como comentador de programas como a Quadratura do Círculo, na SIC Notícias e TSF, mas também como cidadão.

Jorge Coelho marcou a atividade política ao demitir-se do cargo de ministro do Equipamento do executivo de António Guterres após a queda da ponte de Entre-os-Rios em 04 de março de 2001, alegando que “a culpa não pode morrer solteira”.