União Portuguesa de Hagen organiza jantar de convívio para a comunidade

“Mostrar a força da comunidade portuguesa na Renânia Norte-Vestfália” é o grande objetivo do jantar que a União Portuguesa de Hagen organiza já no próximo dia 2 de março.

Este jantar de convívio, agendado para as 18h00 (hora local), contará com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, com o Secretário de Estado da Segurança Social, com o Embaixador de Portugal em Berlim, com a Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf e com a Adida da Segurança Social na Alemanha.

De acordo com a organização, os portugueses que aderirem ao evento poderão escolher entrecosto, dourada ou frango assado por preços entre os 10 e os 15 euros.

As reservas devem ser feitas por WhatsApp para o número 0172 28 11 273.