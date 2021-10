União Europeia paga viagens a 60 mil jovens. Candidata-te!

A iniciativa DiscoverEU é uma iniciativa da União Europeia que resulta de uma proposta do Parlamento Europeu e que tem como objetivo proporcionar aos jovens de 18 anos uma experiência de viagem que lhes permita tirar partido da liberdade de circulação na União Europeia, descobrir a diversidade e a riqueza cultural da Europa e contactar com pessoas de todo o continente.

Os candidatos devem ter 18 anos em 31 de dezembro de 2021 (isto é, ter nascido entre 1 de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, inclusive).

No âmbito desta iniciativa, a Comissão Europeia selecionará pelo menos 60.000 jovens que cumpram os critérios de elegibilidade abaixo descritos. Os jovens interessados podem candidatar-se através do Portal Europeu da Juventude. A fase de candidaturas decorre entre as 12h00 de terça-feira, 12 de outubro de 2021 e as 12h00 de terça-feira, 26 de outubro de 2021 (hora da Europa central).

A Comissão Europeia oferecerá passes de viagem aos jovens selecionados, que poderão, assim, viajar pela União Europeia durante um período máximo de um mês entre 1 de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2023.

Os candidatos que receberem um passe de viagem viajarão essencialmente de comboio. No entanto, a fim de garantir um acesso tão grande quanto possível a esta iniciativa, esta também dá direito a viajar noutros meios de transporte, como o autocarro ou o ferry, se necessário, tendo em conta considerações de ordem ambiental, de tempo e de distância.

Em casos excecionais, se não houver alternativa, os jovens também podem viajar de avião. Desta forma, os jovens que vivem em zonas remotas ou insulares também têm a oportunidade de participar na iniciativa.

Mais informações aqui.