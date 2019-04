União Europeia bate-se contra a desinformação

O sítio da internet “EU versus Disinformation” de combate à desinformação e propaganda, com ligações à União Europeia, iniciou em Tallinn, na Estónia, uma campanha de consciencialização sobre a interferência da Rússia nas eleições europeias.

Organizada em conjunto com a Comissão Europeia, a iniciativa tem como objetivo garantir que as decisões tomadas pelos cidadãos da União Europeia sejam independentes, durante o ato de voto.

De acordo com o “EU versus Disinformation”, uma equipa vai viajar por mais de dez países europeus, nas próximas semanas, para informar e ajudar os cidadãos a resistir à manipulação de informação.

“Nem sempre é fácil fazer uma escolha informada e resistir à manipulação no espaço de (des)informação caótico e complexo”, menciona o sítio da internet.

Concentrada nas campanhas do Kremlin, a plataforma ‘online’ relembra que as tentativas de ‘hacking’ russo às eleições também já foi reportado, além da campanha de desinformação.

Segundo o “EU versus Disinformation”, o Kremlin tende a seguir um padrão idêntico a outras eleições e referendos, como nas eleições ucranianas e no Brexit, tentando intrometer-se e desinformar.

Com uma secção sobre as eleições europeias, o projeto aconselha ainda os sítios e ferramentas da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, por forma a combater a manipulação da informação.

As eleições europeias vão ter lugar de 23 a 26 de maio.