União Europeia aconselha abertura de fronteiras a 15 países

O objetivo de Bruxelas é evitar uma reabertura das fronteiras externas da UE desordenada e conseguir que seja feita a uma só voz a partir de quarta-feira.

Depois de os estados-membros colocarem restrições nas suas fronteiras nacionais devido ao aumento do número de casos de covid-19, a Comissão Europeia recomendou a interdição das viagens não essenciais a 16 março.

Um dos critérios para levantar agora as restrições nas fronteiras externas da UE prende-se com a situação epidemiológica dos países, nomeadamente com o número de novos casos de covid-19 por 100.000 habitantes em 14 dias.

Segundo a AFP, a ideia é reabrir as fronteiras externas a países com uma situação “comparável ou melhor” em relação à que se verifica na União Europeia, com uma média de novos casos igual ou inferior a 16 por 100 mil habitantes em duas semanas.

A lista de países que poderão entrar em território da UE vai ser revista a cada 15 dias, podendo ser adicionados novos “países seguros”. Por outro lado, a lista poderá ser reduzida, caso a situação epidemiológica o justifique.