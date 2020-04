União é a nossa força

Arrumei os sonhos a um canto,

À espera de melhores dias,

E os sonhos, entretanto,

Valem o que valem as ruas, vazias.

Ficarei pacientemente à espera,

Que nos devolvam a nossa vida,

Que tudo volte a ser o que era,

Que renasça em nós a esperança, por vezes perdida,

Que a nossa vida e a nossa sorte,

Renasça das cinzas que o fogo está a consumir,

Que o sonho ganhe vida e venha mais forte,

Mais forte do que o vírus que nos quer destruir.

Que possamos ver a vida de uma outra maneira,

E dela a entender noutros termos,

Nem tudo o que precisamos é o que se queira,

Nem tudo o que a gente queira, assim o teremos.

Que finalmente todos possamos perceber,

O verdadeiro significado que a vida contém,

Nascemos e um dia vamos morrer,

E, no entanto, ninguém é mais do que ninguém.

Nada nem ninguém nos poderá separar,

Os que já partiram, são agora as estrelas

Que no firmamento por nós hão de olhar,

E seremos fortes e corajosos por elas,

Unidos nesta luta que a todos nos liga,

Pois derrotamos um inimigo comum,

Cientes de que o propósito da nossa vida,

É o lema de um por todos e todos por um.

Amor, solidariedade, compaixão, ternura,

São arma de uma força incrível,

E por todo o tempo que esta guerra dura,

Só unidos, venceremos este inimigo invisível.

Vamos ter esperança e muita fé,

Acreditar que vai ficar tudo bem,

Cairemos, mas sempre nos poremos de pé,

E de todas as vezes seremos mais fortes também.

Iguais, tal e qual como quando nascemos,

Frágeis, indefesos e sem nada saber,

Mas com esta provação aprenderemos,

Que só unidos, haveremos de vencer.

António Magalhães

(Possivelmente Poemas)