UNESCO prestes a declarar o Dia Mundial da Língua Portuguesa

A Conferência Geral da UNESCO deverá confirmar segunda-feira a decisão do Conselho Executivo da organização de proclamar o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa.

O primeiro-ministro António Costa terá, nesse dia, um encontro com a diretora-geral da UNESCO e cumprimentará posteriormente os embaixadores da CPLP junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, aguardando a confirmação dessa proclamação por parte daquela organização internacional.

Na mesma manhã, em Paris, Costa participa também na cerimónia de inauguração do mural do artista Manuel Cargaleiro, na estação de metro Champs Élysées-Clémenceau, seguindo depois para uma sessão de homenagem, com a atribuição pelo governo português da medalha de Mérito Cultural e pela Câmara Municipal, da medalha Grand Vermeil, a Manuel Cargaleiro.