UMinho recebe bolsa europeia de três milhões para proteger património cultural

O professor catedrático de Engenharia Civil Paulo Lourenço (na foto) tem três milhões de euros para criar até 2024 uma nova abordagem para avaliar a segurança do património cultural construído, quando submetido a sismos, revela a Universidade do Minho.

O professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da UMinho (EEUM), além de codiretor do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas (ISISE) e Instituto para a Bio-Sustentabilidade (IB-S), vai desenvolver uma metodologia integrada experimental e numérica para descrever de forma precisa o comportamento estrutural dos edifícios históricos. O património construído é um ambiente humanizado que resulta da civilização e define o tecido das cidades, pelo que tem enorme relevância societal na segurança e qualidade de vida das populações. A necessidade de mitigar o risco sísmico do património histórico é evidente, nomeadamente em Portugal.

O projeto de Paulo Lourenço irá gerar “novos modelos integrados estocásticos” para considerar o sinal sísmico na resposta dinâmica e na capacidade dos edifícios, um conjunto único de dados sobre a resposta dinâmica avaliados com recurso a um extenso programa de ensaios em mesa sísmica, ferramentas numéricas e analíticas integradas para avaliação da segurança e nova regulamentação para salvaguarda dos edifícios históricos, em termos de colapso e limitação do dano. Está ainda previsto um grande equipamento moderno para instalar no IB-S, que é um novo instituto de ciência e inovação da UMinho.

“Esta bolsa irá contribuir para a resolução de um problema societal, ligado à agenda 2030 das Nações Unidas para cidades seguras, resilientes e sustentáveis, e para preservar a nossa identidade através da conservação do património histórico”, diz Paulo Lourenço. “É também o reconhecimento do ISISE como referência internacional, não apenas na engenharia civil, mas na grande área da física e engenharia, onde o projeto concorreu”, realça o investigador. O ISISE combina conhecimento avançado e impacto científico com a ligação às empresas e à sociedade civil, o que permite responder aos desafios das sociedades baseadas no conhecimento, mas também atrair os melhores estudantes internacionais para Guimarães, nota. “Apesar de o projeto distinguido com a bolsa ser individual, isso não seria possível sem a equipa que me tem apoiado incondicionalmente nos últimos 20 anos e a quem sinceramente agradeço”, vinca.