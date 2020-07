Uma toalha de praia para garantir distanciamento

Para ajudar os banhistas a manter a distância recomendada do vizinho do lado, a DCK e a Futah juntaram-se para lançar uma toalha XXL em edição limitada, com medidas pensadas e testadas para manter os 1,5 metros de segurança.

O resultado da parceria entre as duas marcas portuguesas foi a Safe Spot Towel, produzida 100 por cento em algodão orgânico. Em vez das medidas standard de uma toalha de praia normal (cerca de 1,70 metros por 85 centímetros), o acessório foi desenhado para ter 3,70 metros de comprimento por 1,85 de largura, com um desenho retangular no tecido que mostra onde fica o centro — isto é, o espaço onde se deve deitar.

Para Fernando Costa, diretor de marketing da DCK, a pandemia foi “o momento de colocar o consumidor em primeiro lugar”: O nosso público, a quem chamamos “família DCK” vem sempre em primeiro lugar. Tudo o que fazemos é para que ele possa passar bons momentos e ser o mais feliz possível. Nesta ocasião, achámos que não bastava adicionar um fato de banho ao sol e mar para serem felizes, por isso desenvolvemos um elemento que lhes garante segurança enquanto aproveitam o verão”.

A toalha de edição limitada custa 69 euros e vai estar à venda nas lojas físicas da DCK e Futah.