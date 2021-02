Uma sugestiva marca de azeite português quer conquistar a Europa

Em Oliveira do Hospital nasceu uma nova marca de azeite, com um nome sugestivo, que, segundo os responsáveis pela marca, já está a ser vendido em França e no Luxemburgo.

Clítoris, um azeite virgem com 0,8º de acidez, feito a partir da azeitona galega, com processos 100% naturais, é uma criação de Marco Dias, cuja família tem 40 hectares de olival.

O nome “advém em respeito, à glória e ao tributo de todas as Mulheres”, pode ler-se no site do Clítoris.

Marco Dias afirma ter querido associar a designação, à criatividade, ao humor, à imagem/desenho e ao simbolismo, começando por uns rabiscos da oliveira passando pela azeitona, polpa, caroço, até chegar ao Clitóris (como mostra o vídeo abaixo).

Tudo passado de um papel de rascunho para este azeite “que pode ser saboreado com Prazer na sua Mesa, ou seja, só foi passar o útil (Azeite) ao agradável (Clitóris)”, afirma o criador.