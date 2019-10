Uma semana cheia de cinema português no Luxemburgo

O Festival de Cinema Português 2019 traz às salas do Luxemburgo nove filmes lusos, entre oito e 16 de novembro. Trata-se de uma iniciativa da Embaixada de Portugal no Luxemburgo e do Centro Cultural Português – Camões, com o apoio do BOM DIA.

Trata-se de uma oportunidade para a grande comunidade portuguesa no Luxemburgo assistir a produções do seu país natal na grande tela. É também uma forma de mostrar fora de portas o que de melhor se faz a nível cinematográfico em Portugal, uma vez que os filmes vão contar com legendas em francês ou inglês.

O certame arranca no Ciné-Utopia no dia oito de novembro às 19 horas com a exibição de “Gelo“. Esta sessão de abertura contará com a presença dos realizadores do filme, Luís e Gonçalo Galvão Teles (na foto acima). Trata-se de um filme de drama e fantasia, datado de 2016.

Luís Galvão Teles volta a estar presente no dia seguinte, desta feita no Centro Cultural Português – Camões, pelas 17 horas, para a exibição da sua obra “Refrigerantes e Canções de Amor”, uma comédia lançada também em 2016. No dia 10 no mesmo sítio à mesma hora a agulha vira para o cinema documental com “Cruzeiro Seixas: As cartas do rei Artur”, documentário de 2015 de Cláudia Rita Oliveira.

A partir de então o festival prossegue sempre na Cinémathèque de la Ville du Luxembourg. No dia 12 pelas 18h30 é exibido “Correspondências” de Rita Azevedo Lopes. A obra de 2016, que retrata as cartas trocadas entre os poetas portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, tem legendas em francês. Nos três dias que se seguem o horário repete-se com a exibição dos dramas “Pedro e Inês”, de António Mega Ferreira, legendado em francês, “São Jorge”, de Marco Martins,com legendas em inglês, e “Tabu” um filme de Miguel Gomes que mescla drama e romance, exibido também com legendas em inglês.

A noite de dia 15 fica reservada para os fãs de terror, às 20h30 “Faz-me Companhia” promete uma injecção de adrenalina. A sessão contará com a presença do realizador Gonçalo Almeida. O Festival de Cinema Português 2019 termina no dia 16 com “Snu” de Patrícia de Sequeira, um filme deste ano, legendado em francês, que vai encher a tela da Cinémathèque de la Ville du Luxembourg às 19 horas.