Uma quinta

Em 2007, o Dr. José Lopes da Mota, antigo companheiro de governo de José Sócrates, que fora notícia (não confirmada) pela suspeita de ter confidenciado informações a Fátima Felgueiras no respectivo processo, presidia ao EUROJUST, depois de escolhido pelo PS em 2001, intermediando a ligação com as autoridades inglesas na investigação do caso Freeport, que tinha precisamente José Sócrates como suspeito num caso de corrupção.

Em 2007, o Dr. Lopes da Mota tinha sob sua direção no mesmo cargo o Dr. José Guerra, irmão do antigo presidente do ICN que permitira a construção do Freeport naquele terreno. Foram um e outro, por não terem sequer pedido escusa, as pessoas tidas por idóneas e isentas, para intervirem no processo a nível europeu.

Em 2009, o Dr. Lopes da Mota demitiu-se da presidência do EUROJUST, depois de ter sido acusado de pressionar magistrados, exactamente no caso Freeport. Sublinhe-se que por essas óbvias razões, a demissão do Dr. Lopes da Mota tinha sido reclamada por mim em nome do CDS, logo no início do mandato que assumi no Parlamento Europeu em 2009.

Em 2020 e apesar de tudo, o Dr. José Lopes da Mota foi escolhido pela actual ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para o cargo de adjunto com responsabilidades de acompanhamento da presidência portuguesa da UE.

Também em 2020, o Dr. António Costa e a ministra da Justiça escolheram aquele Dr. José Guerra, para o cargo de Procurador Europeu.

Tratando-se de um novo paradigma europeu no combate à criminalidade e à corrupção em particular, é evidente que o primeiro nomeado para o cargo de Procurador Europeu teria, num país normal, de ter uma idoneidade e credibilidade à prova de bala. “À mulher de César não basta ser honesta. Tem de parecer honesta”. E não faltam em Portugal extraordinários magistrados, sem mácula de insinuações possíveis.

Mas dito isto, ficam as questões:

– Tendo-se em conta todas as ligações e tendo como adjunto quem liderou e conhecia o Dr. José Guerra desde os tempos do EUROJUST, alguém acredita que a ministra da Justiça não sabia que as informações constantes no curriculum do candidato a Procurador Europeu eram falsas e já agora, muito relevantes, por lhe atribuírem qualidades que lhe conferiam vantagens sobre outros candidatos?

– Imagine-se agora que onde aqui se escreve António Costa e Portugal, se lia Viktor Orban e Hungria.

Alguém duvida do que pelo PS se reclamaria e argumentaria a propósito da violação das regras do Estado de Direito e da instrumentalização da Justiça?

É óbvio que não. E na verdade, é ao nível do Estado de Direito e do incumprimento das suas regras que este caso tem de ser tratado nas instâncias europeias.

Já por cá, a dignidade do Estado não se preserva com a demissão de mais um director-geral. A ministra da Justiça deveria abandonar o cargo. . Só o primeiro-ministro, que trata Portugal como se fosse uma quinta sua, é que ainda não o percebeu.

Nuno Melo