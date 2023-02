Uma praia algarvia no top 6 TripAdvisor

Quem vota são os utilizadores da plataforma. O TripAdvisor só conta as estrelas e os comentários para definir o top das praias de todo o mundo.

A praia mais apreciada pelos turistas de todo o mundo é a Baía do Sancho, e fica em Fernando de Noronha, um arquipélago a cerca de 354 quilómetros da costa do Brasil continental, parte do estado de Pernambuco. Os visitantes das ilhas têm de lá chegar de avião ou barco.

Portugal tem uma praia no sexto lugar e é algarvia.

A Praia da Falésia é descrita como um local com lindas falésias de areia vermelha que levam ao oceano verde-azulado e a uma praia de areia branca que parece se estender para sempre.

As 10 melhores praias do mundo para 2023, segundo os utilizadores do Tripadvisor são: