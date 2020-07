Uma petição para acabar com o Pornhub

Com 42 mil milhões de visitantes no ano passado e com 115 milhões de visitantes por dia, o Pornhub assume-se como um dos mais relevantes sites de conteúdo pornográfico. No entanto, a plataforma é agora objeto de uma petição que quer pôr fim ao site acusando-o de promover tráfico de seres humanos.

A campanha Traffickinghub é apoiada pela organização anti-tráfico Exodus Cry. Segundo os seus promotores, a petição já conta com apoios em 192 países e mais de 300 organizações.

Os organizadores da petição afirmam que, nos últimos meses, o Pornhub esteve associado a casos de tráfico sexual e violação de menores, e que os vídeos destes crimes estiveram alojados na plataforma. Num dos casos, afirmam, uma rapariga de 15 anos, que estava desaparecida há um ano, foi encontrada pela mãe num vídeo no site.

A petição conta já com mais de 1.600.000 assinaturas, e o objetivo é atingir os dois milhões. Para assinar clique aqui.