Uma peça de teatro de sensibilização para os fogos florestais

A prevenção dos incêndios rurais começa em cada um de nós. Para sensibilizar e mobilizar a população a mudar de comportamentos no uso do fogo, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e o Ministério da Cultura (MC) vão promover a peça de teatro “Sob a terra”, no dia 26 de março, em Tondela.

Com o apoio da Direção Regional de Cultura do Centro e do Município de Tondela, o evento contará com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino

“Soba a terra” insere-se no âmbito do projeto “O Teatro Chama”, uma iniciativa criada pela AGIF e o MC em 2020, que concebeu 3 peças de teatro, enquanto ferramenta de contacto em proximidade com as populações para que as comunidades adoptem boas práticas na utilização do fogo, com vista à proteção e valorização da floresta e dos territórios. Esta peça tem percorrido várias cidades do país, desde janeiro de 2023 (Castelo Branco, Tábua, Pedrógão Grande, Albergaria-a-Velha, Lousã) e culmina agora, em Tondela.

Tiago Oliveira, Presidente da AGIF adianta que “Após 2017, os portugueses conseguiram reduzir para metade o número de incêndios. Agora o grande esforço é alterar comportamentos através de iniciativas de proximidade”. À semelhança de campanhas desta natureza, realizadas em países como Espanha ou Estados Unidos da América, em que através da arte e eventos culturais, se mobilizam as pessoas a receberem as mensagens de força diferente, chegando de forma direta às populações locais.”

“Sob a terra” é a história de uma aldeia e das suas gentes contada em três capítulos. Absurdamente donos do seu nariz, estas figuras só se preocupam com o que é seu. Quebrar rotinas e comportamentos de risco é uma ilusão nesta aldeia. A irresponsabilidade e a ignorância impera, mesmo quando há quem procura chamar a atenção face ao perigo. Aqui, nada é natural, só o comportamento é que é naturalmente absurdo. No final, só se espera que nada voltará a ser igual porque a culpa, não morre solteira.

Este espetáculo é o resultado da transdisciplinaridade de várias artes – teatro, música, artes visuais e multimédia, numa simbiose com o espaço físico, uma vez que este é feito na rua. Conta com encenação de Frédéric da Cruz P., música ao vivo pela artista Surma e com projeção de desenho digital em tempo real, pelo artista Nuno Viegas.