Uma opção para os mais novos durante a quarentena

O Teatro Infantil de Lisboa está a disponibilizar uma gravação da peça “D. Quixote”. Segundo avança um comunicado enviado ao BOM DIA, é possível assistir à peça de forma gratuita, no canal Youtube do TIL até ao próximo dia 05 de abril.

Trata-se de uma peça que estreou no Teatro Armando Cortez. A referida nota descreve-a como “um grande valor histórico e uma grandiosa mensagem, com ambiente do romance de Cervantes onde a coragem, o amor e a dignidade são valores inestimáveis”.