Uma nova forma de ver Santo António

Inês Espada Vieira, docente da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, olha para o Santo António como parte de cada família,capaz de “ser lá de casa e sentar-se à mesa”. “Santo António faz parte da nossa família, numas um primo afastado, noutras senta-se à mesa todos os dias, há uma dimensão privada do nosso Santo António que não é o doutor da Igreja, também não é das festas nem dos arraiais mas é do silêncio, do segredo, da confidência, o Santo que podemos encontrar no responso, quando dizemos baixinho”, afirma.

Inês Espada Vieira participou do painel “Famílias como as Nossas”, integrado na iniciativa “Diálogos com António”, promovida pela comissão organizadora do jubileu dos 800 anos dos Mártires de Marrocos e da vocação franciscana de Santo António, e que deu a conhecer esta descoberta de um lado mais particular deste santo popular.

“Relendo as cartas que muitos fiéis escrevem ao Santo António fomos redescobrir esse lado privado de Santo António nas nossas vidas; ele está ligado às nossas memórias festivas, herança dos nossos avós, a imagem que estava junto dos livros e que chegou a minha casa e é uma presença constante”, confessa.

A docente convidou para o painel vários amigos que traziam consigo diferentes realidades de família para que dessem a conhecer como todos são iguais, “numa mostra de pluralidade” e onde é uma “riqueza viver”.

“Homens e mulheres numa casa comum e que cada um terá esta responsabilidade de saber viver cuidando e aprendendo com as diferenças, porque somos diferentes mas tão iguais; enquanto houver Amor, justiça, partilha e coragem para as adversidades em conjunto temos uma família”, destaca a entrevistada.

Nesta diversidade mostrada Inês Espada Vieira traz também o exemplo de pessoas extraordinárias.

A relação com Santo António é algo bonito, tão particular, temos muitos santos, que significa que temos muitos modelos de vida e por isso vemos muitos experiências de vida que nos podem inspirar, pessoas extraordinárias, mas Santo António é o amigo particular”.

A colaboradora da revista “Mensageiro de Santo António” assume ainda que, em junho parece que o “coração se enche para sair à rua e partilhar esta alegria”, este ano de forma condicionada devido à pandemia.