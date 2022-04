Uma lagoa de sangue em frente à embaixada russa

“É um apelo para não permanecer neutro diante da guerra. Um apelo para participar ativamente na proteção das vidas, da liberdade e da democracia do povo ucraniano que está a ser torturado, violado e morto pela Rússia”, dizem os artistas por trás do projeto “Swimming Through”.

Os autores desta obra ativista deixaram uma mensagem ao presidente russo – “Putin, Haia está à tua espera” – na rua onde fica a embaixada russa na Lituânia e “pintaram” de cor de sangue a lagoa que fica em frente aquela representação diplomática.

Berta Tilmantaitė, Neringa Rekašiūtė, Rūta Meilutytė e Aurelija Urbonavičiūtė são os artistas lituanos que lançaram o projeto porque, dizem, “é importante não ficar entorpecido com as imagens horríveis de assassinatos em massa de ucranianos e sua dor. Os horrores aparentemente intermináveis ​​impostos pela Rússia em terras ucranianas não devem se tornar a norma”.

Os autores do projeto acusam a Rússia de cometer crimes de guerra contra os ucranianos. A natação, através do lago vermelho, realizada pela atleta olímpica lituana Rūta Meilutytė, simboliza a necessidade de esforço contínuo para lutar.

Os autores do projeto salientam que a lagoa em frente à embaixada russa na Lituânia foi tingida com tinta ecológica que é amiga do ambiente e amplamente utilizada em testes científicos biológicos.

Veja o vídeo:

Ideia e produção: Berta Tilmantaitė, Neringa Rekašiūtė, Rūta Meilutytė, Aurelija Urbonavičiūtė

Foto & vídeo: Neringa Rekašiūtė, Berta Tilmantaitė, Mindaugas Drigotas, Andrius Repšys, Karolis Pilypas Liutkevičius

Música: Viktoras Urbaitis