Uma imagem vale mais que mil palavras

Caros Amigos, leitores do BOM DIA,

O motivo pelo qual cito o ditado em cabeçalho, é que no passado fim de semana constatou-se que muitas pessoas que atravessaram a fronteira entre a França e o Luxemburgo para, por exemplo, abastecer o carro, não tinham nem máscara, nem luvas.

Deixo ao leitor adivinhar como é que os luxemburgueses reagiam a situações como esta.

Se é verdade que, ao contrário do Luxemburgo, na França não é obrigatório andar na rua com máscara (excepto nos transportes públicos, etc.) e que também não é fácil encontrar em França máscaras cirúrgicas, pode-se no entanto sempre fazer uma em tecido ou então cobrir o rosto com um lenço (como é autorizado no Luxemburgo).

A despreocupação dos franceses, repito do leste, onde a taxa nacional de letalidade é, à data de hoje, de 14,8% (para comparação: Luxemburgo, 2,5%, Portugal, 4,1% = ver o dashboard da Alert aqui), surpreende, porque foi ainda há menos de um mês que, por exemplo, o Centro hospitalar de Metz-Thionville avisou que tinha chegado os 95% da sua capacidade máxima e, como ele, todo o sistema de saúde do leste da França colapsou, por excesso de doentes hospitalizados, designadamente em cuidados intensivos, alguns dos quais tiveram que ser transportados nessa altura para o Luxemburgo e a Alemanha. E mesmo assim, talvez por motivos psicológicos, culturais e de conforto (condensação nas lentes dos óculos, por exemplo), ainda há muitas pessoas com dificuldades em colocar uma máscara no rosto!

Não por falta de aviso ou de explicações, os meios de comunicação social não param de falar de outra coisa!

Daí a frase “uma imagem, vale mais do que muitas palavras”.

Por exemplo, se se reparar a mensagem da terceira linha do poster do Ministério da Saúde luxemburguês vê-se que em caso de interação entre duas (ou mais) pessoas, só se está corretamente protegido se todos tiverem o nariz e a boca tapados.

Acrescento que, por outro lado, é necessário – e quanto mais cedo melhor – que nos conveçamos todos que na “nova normalidade” após o desconfinamento, o uso contínuo da máscara está para ficar e isso talvez por muito tempo, penso que até haver uma vacina eficaz e segura.