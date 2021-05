Uma ideia de brunch no coração de Lisboa

A pensar nos momentos de partilha, o Brunch do Parque propõe uma carta recheada de sabores, disponível todos os domingos das 11:30h às 15:00 horas. Com uma variedade de iguarias e bebidas quentes e frias, este é o brunch perfeito para partilhar conversas, histórias e gargalhadas à volta da mesa.

A refeição mais importante do dia é o pequeno-almoço (tardio) e, por isso, o Brunch do Parque inclui uma seleção de ovos ou omelete à escolha, ovos Benedict de salmão fumado e molho hollandaise, waffles ou panquecas, prego no bolo do caco, pão variado, focaccia caseira, iogurte com granola ou muesli, mini pastéis de nata e uma seleção de fruta variada. Para acompanhar estas iguarias deliciosas, o menu inclui ainda uma variedade de cafés, chocolate quente, sumo de laranja, smoothies naturais sem açúcar, sumos detox e mimosas.

Situado no centro da cidade e próximo aos mais diversos pontos turísticos, o Akla Restaurant & Terrace é o ponto de partida ideal para um domingo repleto de bons momentos. Depois de uma deliciosa refeição como esta e para apanhar um bocadinho de ar fresco, o restaurante sugere um passeio no Parque Eduardo VII, uma visita à Estufa Fria ou até conhecer a vida do Jardim Zoológico de Lisboa.

O Brunch do Parque está disponível todos os domingos, das 11:30h às 15:00h, por 29 euros, por pessoa e as reservas podem ser realizadas através do 213818700 ou lisha.reception@ihg.com.