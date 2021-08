Uma família portuguesa e uma menina guerreira

Atualmente, vive em Newark com o marido André, a filha Amélie e a mãe Leonor. “No mesmo prédio, temos também a minha tia com o marido e filha e um casal com um filho que também são nossos primos. Como dá para ver, estamos bem acompanhados, com família pertinho”, refere.

A baionense e restante família tentam regressar a Portugal anualmente durante o verão. “Mas nem sempre é possível”, lamenta. O regresso definitivo, esse, estava em equação até agosto do ano passado, em que a vida se encarregou de trocar as voltas ao casal. “A Amélie foi diagnosticada com um cancro muito raro chamado LCH (Langerhans Cell Histiocytosis), que a afetou nas vértebras da coluna e crânio. Mudou a nossa vida para sempre…”