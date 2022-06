Uma exposição irreverente para ver se for a S. Pedro do Sul

O espaço Arte Dança Nua, em Santa Cruz da Trapa, no concelho de S. Pedro do Sul, conta com uma nova obra de arte, da autoria de Custódio Almeida. Esculpida numa peça de granito, tem nove metros de altura e pesa cerca de 60 toneladas e está na entrada do espaço Arte Dança Nua, visível a partir da rua.

A escultura representa “dois corpos nus que contam histórias de intimidade” e pretende romper com preconceitos em relação à sexualidade, como sublinha o autor. A obra perpetua o trabalho do artista, natural de São Cristóvão de Lafões, que se tem dedicado à significância do universo feminino, em particular ao nu artístico, e que encontra nos círculos e nos nus a sua imagem de marca.

O espaço Arte Dança Nua conta também, desde o passado sábado, com uma mostra de obras de outros artistas, desafiados por Custódio Almeida, para apresentarem as suas criações artísticas neste espaço, que se pretende seja cada vez mais um ponto de arte – turístico de referência no interior Centro do país. A ceramista barcelense Conceição Sapateiro expõe um dos seus galos, o escultor, de Leiria, Carlos Ferreira apresenta a obra “Introspeção”, criada a partir da pedra, e João Concha traz, desde Arraiolos, a obra “Prisão”, materializada em ferro.

Distribuído por uma área de três hectares, o Espaço Dança Nua é um impressionante parque escultórico onde Custódio Almeida ergueu dois círculos de pedra, que mantém em exposição permanente ao público e que incluem visitas guiadas, conduzidas pelo próprio. O “Grito da Pedra” é constituído por 32 esculturas e a “Dança das Nuas”, um círculo que convida a descobrir 10 esculturas com cerca de 13 metros e que exigiu oito anos de dedicação do artista.

Natural da Gralheira, em S. Cristóvão de Lafões, Custódio Almeida é um artista autodidata. Tem várias obras em espaços públicos e privados em Portugal e cá fora.