Uma experiência de azeite para ter na Beira Baixa

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) promove, de sexta-feira a domingo, em Idanha-a-Nova, a “Experiência do Azeite”, no âmbito da nova estratégica turística “Beira Baixa: Três dias, Três Experiências”.

“Há produtos que são importantes para a região e que são uma marca, como o azeite e a azeitona. É neste âmbito que surge este momento dedicado ao azeite e que vai acontecer em Idanha-a-Nova”, explicou à agência Lusa o secretário executivo da CIMBB, Helder Henriques.

Este responsável adiantou que este evento dedicado ao azeite e à azeitona integra o novo projeto da CIMBB, para promover o turismo da região, o “Beira Baixa: Três dias, Três Experiências”.

“Temos realizado, ao longo de 2019, um conjunto de iniciativas de promoção da Beira Baixa no âmbito do turismo. Primeiro, foi em Proença-a-Nova, com as praias fluviais. Posteriormente, fizemos uma ação com jornalistas e ‘bloggers’ portugueses e espanhóis. E, mais recentemente, promovemos um evento em Penamacor, junto de operadores turísticos ibéricos”, frisou.

Dando continuidade à politica de promoção turística da região, a CIMBB promove, no fim de semana, a “Experiência do Azeite”, evento que irá contar com a participação de cerca de 30 pessoas, entre jornalistas e ‘bloggers’ portugueses e espanhóis.

O evento começa na sexta-feira, com a chegada dos participantes a Termas de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova, onde vão ficar alojados numa unidade hoteleira local e onde vão poder usufruir de uma experiência termal, além de terem um momento cultural, com o Festival Fora do Lugar.

No dia seguinte, vai ser realizada uma visita a um olival em Idanha-a-Velha, seguindo-se uma degustação de azeite da região.

Aos participantes será ainda proporcionada uma experiência na apanha da azeitona.

Durante a tarde de sábado, vão ainda visitar o núcleo de lagares de Proença-a-Velha, onde vão poder ver a moagem da azeitona, seguindo-se uma degustação de azeite e de produtos da região da Beira Baixa.

No domingo, durante a manhã, vai haver uma manhã micológica em Penha Garcia, sendo que, no final, decorre nova degustação, desta vez, com cogumelos e azeite.

“A Beira Baixa tem um produto de eleição, o azeite, e queremos associá-lo a uma dinâmica turística”, conclui Helder Henriques.