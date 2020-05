Uma escritora portuguesa em Pequim

Aos 32 anos, Sara F. Costa tem cinco livros publicados e poemas traduzidos para sete línguas. A vencedora do Prémio Glória de Sant’Anna 2019 e ex-aluna da Universidade do Minho em Línguas e Culturas Orientais vive na China. É também escritora de ficção, tradutora, professora de línguas e coordena o coletivo artístico Spittoon.

Nascida em 1987 em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, Sara F. Costa é autora dos livros “A Melancolia das Mãos e Outros Rasgos” (Editora Pé de Página, 2003), “Uma Devastação Inteligente” (Atelier Editorial, 2008), “O Sono Extenso” (Âncora Editora, 2012), “O Movimento Impróprio do Mundo” (Âncora Editora, 2016) e “A Transfiguração da Fome” (Editora Labirinto, 2018).

Mais recentemente, Sara F. Costa coordenou e traduziu a obra “Poética Não Oficial – Poesia Chinesa Contemporânea” (Editora Labirinto, 2020).

O seu trabalho tem sido destacado com diversos prémios literários, desde o seu primeiro livro de poesia aos 16 anos. Como poeta europeia emergente, participou, em 2017, no Festival Internacional de Poesia e Literatura de Istambul e, em 2018, fez parte da organização do Festival Literário de Macau e do Festival Internacional de Literatura entre a China e a União Europeia, que decorreu em Xangai e Suzhou.

Em 2019 foi convidada para a segunda edição das Chair Poetry Evenings em Calcutá, na Índia. Para além da poesia, escreve também ficção e traduz literatura chinesa para Português e Inglês. Sara F. Costa reside em Pequim, onde coordena eventos literários internacionais no coletivo artístico Spittoon.