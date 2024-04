Uma das meias-finais do Mundial2030 joga-se na Luz

O Estádio da Luz vai receber uma das meias-finais do Mundial2030 de futebol, segundo avançou esta quinta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, numa conferência sobre a competição.

O dirigente sustentou que a candidatura empreendida por Portugal com Espanha e Marrocos necessita ainda de “avaliação positiva”.

Fernando Gomes falava durante a conferência ‘Campeonato do Mundo de futebol de 2030: anatomia de uma candidatura’, realizada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa.

O dirigente reiterou que a final da competição não pode ser disputada em Portugal dada a exigência de estádios com uma capacidade superior a 80 mil espetadores, mas que está previsto acolher uma das meias-finais.

“Portugal terá uma meia-final em conjunto com o país que não receber a final”, afirmou Fernando Gomes, adiantando que a FIFA exige que o recinto tenha no mínimo 60 mil lugares.

Entre os três estádios que acolherão a prova (Estádio da Luz e Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e Estádio do Dragão, no Porto), apenas o recinto do Benfica ultrapassa essa capacidade.