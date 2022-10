Uma das 100 melhores inovações educativas do mundo é portuguesa

O prémio Global Collection 2023, que reconhece as melhores inovações do mundo na área da educação, foi esta quinta-feira entregue na Finlândia à marca portuguesa EKUI, que desenvolveu uma metodologia de aprendizagem multissensorial e inclusiva, criada por Celmira Macedo.

A HundrED Research, entidade que atribuiu o prémio, é reconhecida mundialmente por descobrir, identificar e dar a conhecer as inovações mais inspiradoras do mundo, no ensino e na educação. Fazer parte da Academia HundrED, implica um processo longo e rigoroso de seleção, que termina com a avaliação de um comité científico composto por mais de 1000 especialistas de diferentes áreas e geografias.

Nesse sentido, a HundrED selecionou as 100 inovações com maior potencial de escala e impacto, que estão a mudar a educação no mundo e a EKUI faz parte deste grupo, sendo a primeira inovação portuguesa a fazer parte desta lista na história desta organização finlandesa.

Este reconhecimento é muito importante porque, segundo Celmira Macedo “é atribuído por uma organização de um país de excelência e uma referência na área da educação, como é a Finlândia. Por outro lado, vem confirmar e reforçar o impacto gerado pela EKUI desde 2003, enquanto metodologia de aprendizagem inclusiva, que está a transformar a forma como as crianças aprendem e se relacionam”. Estar entre os 100 melhores projetos educativos do mundo é para Celmira Macedo a “prova de que a EKUI tem perfil para assumir política pública e ser parte de qualquer sistema educativo do mundo, o que já tinha sido confirmado no passado por outras organizações como o INSEAD e a Ashoka”.

Segundo a Ashoka Fellow “estar neste patamar é um desafio e representa uma grande responsabilidade”, exclama. Sobre o futuro gostava de “ver a metodologia EKUI implementada em todas as escolas portuguesas, mas se tivesse de começar noutro país, não hesitaria. A internacionalização é um dos nossos objetivos que está cada vez mais próximo”, termina.

#portugalpositivo