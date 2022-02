Uma cidade sem preconceitos

Acordei mesmo quando passeava em S. Pedro do Sol

Do Sul e das Termas com enxofre e muita água

Não havia estresse e passeava como um caracol

As pessoas riam livres de preconceito ou mágoa.

O tempo quase parou e ninguém deu por nada

Já não existe preconceito que nos magoava

Só vi bandeiras agitadas e alguns fadistas

Com talento e beleza temos bons artistas.

Na Cidade de S. Pedro do Sol e do Sul

Não há mais ninguém que seja ferido

Cruzam-se os rios Vouga e o rio Sul

Estamos cônscios que separar é dividir!

Na minha Cidade do Sol e das águas

Não há discórdias nem existem pregões

O comboio já partiu mas ficaram as mágoas

O comboio só existe nos nossos corações.

Minha Cidade é Saudade um povo herói

Uma trança de espiga já amadurecida

Um corpo de menina como ninguém foi

Tem garras para vencer e amar a vida!

José Valgode