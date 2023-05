Um voto bastou para reeleger vereadora portuguesa em Inglaterra

A portuguesa Carla Barreto foi reeleita por apenas um voto e após recontagem dos boletins nas eleições autárquicas de quinta-feira na localidade de Thetford, apesar de ter falhado o apuramento a nível distrital.

Barreto foi eleita como vereadora independente no círculo de Burrell para o município de Thetford, uma autoridade local com responsabilidades mais limitadas do que o distrito de Breckland, lugar ao qual também concorreu sem sucesso pela área de Thetford Burrell.

Thetford é uma vila rural com perto de 25.000 habitantes, entre os quais vários milhares de portugueses, que trabalham sobretudo na indústria alimentar da região.

A agência Lusa tinha noticiado na sexta-feira que Carla Barreto não tinha sido eleita para ‘Breckland District Council’, mas não teve em conta o resultado da votação para ‘Thetford Town Council’.

Nesta última, a portuguesa de 44 anos conquistou 385 votos, mais um do que o candidato do Partido Trabalhista Barry Sumner. Dos 18 vereadores [councillors] escolhidos, o ‘Labour’ arrecadou 13 lugares.

“Eu estive muito perto de não entrar porque, apesar da contagem dos votos, aquilo foi um bocadinho uma saga. Nós fomos a última mesa, já tinham desmontado tudo, já tinham arrumado mesas e cadeiras e só ficou a nossa mesa (…) a recontar os nossos votos até às 20:00”, relatou Carla Barreto hoje à Lusa.

“Chegou a um ponto em que disseram que, se ficasse empatado, atirava-se uma moeda [ao ar], porque acho que já fizeram isso no passado”, disse.

Após invalidados boletins “porque não eram 100% claros”, e perante o risco de o resultado ficar suspenso durante o fim de semana e feriado de segunda-feira, o Partido Trabalhista aceitou a derrota por um voto de um dos seus candidatos.

No total, salienta Barreto, acumulou mais votos nas duas eleições do que em 2019, quando concorreu pela primeira vez nas eleições autárquicas.

“Isso para mim é positivo, porque significa que as pessoas já me começaram a conhecer, já viram o meu trabalho nos últimos quatro anos e, se não fosse por esta vaga de Labour gigantesca (…) eu se calhar tinha tido mais votos”, reivindicou.

Tendo em conta que vai cumprir o segundo mandato, Carla Barreto poderá tornar-se na primeira não britânica a ser nomeada ‘Mayor’ da localidade, numa zona que votou pelo ‘Brexit’ no referendo de 2016.

Na quinta-feira, 04 de maio, realizaram-se eleições autárquicas em 230 autarquias em Inglaterra para preencher cerca de 8.000 lugares de representantes locais, a maioria dos quais era até agora ocupada por Conservadores.

Hoje foi anunciado o único resultado que ainda faltava apurar, no município de Redcar and Cleveland, após uma terceira recontagem numa das circunscrições.

No final, de acordo com os dados recolhidos pela estação pública BBC, o ‘Labour’ ganhou 2.675 lugares dos cerca de 8.000 em disputa, mais 537 do que em 2019, enquanto os Conservadores perderam 1.063, apesar de elegerem 2.296 vereadores.

Os Liberais Democratas, quarto maior partido da oposição, também aproveitaram o deslize dos ’tories’, conquistando 407 novos lugares em 1.628 assegurados.

Os Verdes contaram mais 241 entre 481 eleitos.

Estas foram a últimas eleições de dimensão nacional antes das legislativas previstas para 2024, as quais o Partido Trabalhista, na oposição desde 2010, espera ganhar para poder voltar ao poder.