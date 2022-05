Um prémio que desafia jovens autores entre Portugal e Galiza

Os jovens escritores do norte de Portugal e da Galiza com idades entre os 16 e 36 anos, que habitem na região transfronteiriça, podem testar a sua criatividade na oitava edição do prémio literário do concurso Nortear.

Este prémio, com um valor de três mil euros, possibilita a revelação de novos talentos e permite a publicação de obras originais de cinco a oito mil palavras, e o vencedor vai ter a sua obra editada na língua do país vizinho.

Na última edição participaram 46 escritores portugueses e galegos, e o prémio foi para o escritor Pedro Rodriguez, com o conto “O Amor das Pedras”.

O primeiro Nortear nasceu no Porto em 2015 e, em 2019, foi distinguido na categoria de Melhor ao nível de Cooperação Transfronteiriça pela organização europeia Sail of Papenburg, segundo a publicação El Trapézio.

A inscrição pode ser feita aqui até ao dia 30 de junho.