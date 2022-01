Um português nomeado para o Prémio Literário de Dublin

O escritor português João Reis é um dos 79 nomeados para o Prémio Literário Internacional de Dublin 2022, com o livro “Bedraggling Grandma with Russian Snow”.

O autor português faz parte da lista longa escolhida por bibliotecas de todo o mundo, da qual constam autores oriundos de 40 países. As nomeações incluem 30 romances em tradução, abrangendo 19 línguas, e 16 romances de estreia.

Em comunicado, João Reis esclareceu que esta versão do seu romance “foi escrita em inglês e não está ainda disponível em português”.

Entre os primeiros nomeados daquele prémio encontra-se o já distinguido “De noite todo o sangue é negro”, de David Diop, vencedor do Prémio Booker Internacional 2021, e os finalistas do Prémio Booker do mesmo ano “Segunda Casa”, de Rachel Cusk, e “Klara e o sol”, de Kazuo Ishiguro, Prémio Nobel da Literatura 2017.

A lista inclui ainda o brasileiro Daniel Galera, com a tradução para inglês de “Meia-noite e Vinte”.

Da lista constam também autores como Pilar Quintana e o seu romance “A cadela”, que foi finalista do National Book Award dos EUA em 2020, Yaa Gyasi, com “Reino Transcendente” e Marilynne Robinson, com “Jack”.

“Bedraggling Grandma with Russian Snow”, de João Reis, é um livro “levado aos limites torturantes da hilaridade”, sobre uma mulher que foi assassinada e cuja testemunha ocular é “um burro de carga que fala, pensa, lê, mas não é inteiramente absurdo, pois sugere uma série de verdades humanas”, descreve a sinopse, revelando que o romance como com “o puro absurdo e termina com um absurdo ainda maior”.

O Prémio Literário de Dublin é organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, com um valor monetário de 100 mil euros, a serem entregues na totalidade ao autor da obra vencedora, se esta for escrita em inglês, ou, no caso de tradução, a dividir entre escritor e tradutor, nos valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respetivamente.

A lista de finalistas do Prémio Literário Internacional de Dublin 2022 será conhecida no dia 22 de março e o vencedor será revelado a 19 de maio.

O romance “Deserto sonoro”, da autora mexicana Valeria Luiselli, foi o vencedor do Prémio Literário de Dublin 2021.

