Um português no Comité Executivo da Federação Europeia de Andebol

O presidente da Confederação dos Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira, e agora líder da Comissão de Métodos da Federação Europeia de Andebol (EHF), representará Portugal no Comité Executivo do organismo pela primeira vez, assinalou a federação portuguesa (FAP).

A acompanhar na EHF o também vice-presidente da federação da modalidade em Portugal está o compatriota Mário Bernardes, coordenador do andebol de praia nacional, eleito para a comissão da vertente, para ficar responsável pelo dossier de desenvolvimento e promoção.

A portuguesa Leonor Mallozzi foi reeleita para a Comissão Feminina das Nações.

A representação portuguesa no Comité Executivo da EHF é motivo de “enorme orgulho e honra”, segundo o presidente da Federação de Andebol de Portugal.

“O prestígio de Portugal e o trabalho que tem sido desenvolvido foram agora também reconhecidos na EHF. Pedro Sequeira foi eleito presidente da Comissão de Métodos e, assim, pela primeira vez na história da EHF, Portugal terá um representante no Executivo da Federação Europeia – é o resultado de um trabalho de muitos anos”, observou Miguel Laranjeiro, citado no comunicado divulgado pela FAP.

No 15.º congresso da EHF. realizado em Viena, o austríaco Michael Wiederer foi reeleito presidente da entidade para os próximos quatro anos, ficando no cargo, no qual está desde 2016, até 2025, pelo menos.

