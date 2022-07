“Um piscar de olhos dos socialistas luxemburgueses à comunidade portuguesa”

O deputado do PS eleito pela emigração esteve no Luxemburgo onde participou em encontros com a comunidade mas, sobretudo, na cerimónia que assinalou os 120 anos do LSAP, o partido socialista luxemburguês.

“A minha presença é sobretudo um piscar de olhos à comunidade portuguesa por parte do LSAP”, disse ao BOM DIA Paulo Pisco. Para o parlamentar, os políticos luxemburgueses começam a perceber a importância da comunidade lusa no contexto eleitoral.

“Vejo uma mudança de atitude no LSAP, que espero seja seguida pelos outros partidos”, afirmou. Para o deputado, a visita do grão-duque a Portugal “representou uma mudança na percepção do Luxemburgo relativamente a Portugal enquanto país estratégico”. Paulo Pisco recordou que o monarca disse ser um lusodescendente, “isto tem um grande significado”.

Paulo Pisco disse ainda que vai participar nesta tendência apoiando os candidatos de origem portuguesa nas próximas eleições autárquicas luxemburguesas.

Veja a entrevista completa de Paulo Pisco aqui.