Um orçamento para a paz igual ao orçamento militar

Países com os maiores gastos militares do mundo em 2022 mencionados pelas estatísticas: USA 877 mil milhões de dólares, China 292 mil milhões de dólares, Rússia 86,4 mil milhões de dólares, Índia 81,4 mil milhões de dólares, Arábia Saudita 75 mil milhões de dólares, Reino Unido 68,5 mil milhões de dólares, Alemanha 55,8 mil milhões de dólares, entre outros.

Os gastos militares globais em 2022 totalizaram cerca de 2,2 triliões de US-dólares, correspondendo os gastos dos EUA a cerca de 39%.

O grande negócio com as armas pode ser visto no seu barómetro que são as ações. A Guerra pôs a ações de defesa em alta: No grupo de armamentos de Düsseldorf e do fornecedor Rheinmetall o preço de uma ação subiu de EUR 96 em 28 de fevereiro de 2022 para EUR 263 em 10 de abril de 2023.

Se houvesse tanto empenho económico para a construção da paz como há para os que fazem o seu negócio vivendo de conflitos, este mundo seria um paraíso (4). É estranho não haver entre os ministérios governamentais um ministério para a paz tal como há os ministérios da guerra. A especificidade da política é a defesa de interesses!

Matar pessoas ou treinar outras pessoas para matar outras – sob o pretexto de preservar a liberdade – não é um jogo ou um ato patriótico, mas uma recaída na barbárie.

O que nos falta é uma cultura do compromisso e da paz!

António Justo