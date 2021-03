Um navio ‘entope’ o canal de Suez e a economia mundial sofre

A meio da semana, um navio de carga ficou encalhado no canal do Suez, no Egito, provocando um dos maiores congestionamentos dos últimos tempos.

Este canal representa uma das ligações marítimas mais utilizadas em todo o mundo, com importância significativa para o comércio global.

Mais de 50 navios de porta-contentores, transportando cerca de 25 milhões de toneladas de mercadorias, passam por esta via todos os dias, incluindo petróleo.

Os congestionamentos afetam não só o tráfego marítimo, mas também o comportamento do preço do barril de petróleo no mercado internacional (tanto o Crude como o Brent). Se por um lado, a evolução da pandemia tem vindo a colocar os preços do petróleo sob pressão, este recente evento acabou por agitar também o mercado desta matéria-prima.

Durante esta semana assistimos o Crude a desvalorizar perto de 7%, numa só sessão, motivado pela evolução da pandemia na Europa, levantando novamente sérias dúvidas do quão perto (ou não) o continente europeu está de ultrapassar os constrangimentos sanitários provocados pelas medidas de confinamento.

Por outro lado, a suspensão temporária desta rota do canal de Suez poderá ter impacto também no volume do comércio mundial este ano, podendo vir a registar reduções na ordem dos 1-2% em termos anuais.

Há relatos da imprensa local que avançam que o navio permanecerá encalhado no canal durante, pelo menos, 5 a 6 dias até que a situação fique normalizada e, inevitavelmente, os preços do petróleo têm estado a reagir a esta situação. No entanto, os movimentos mantêm-se lateralizados recentemente.

Por outro lado, sendo este uma das principais rotas marítimas mundiais e face às circunstâncias atuais, este período de suspensão no tráfego marítimo poderá ter um impacto ainda maior nas cotações do petróleo a médio e longo prazo, podendo prejudicar a oferta disponível se os níveis de procura continuarem a recuperar e, por consequência, existe a possibilidade de assistirmos a uma recuperação (ainda maior) das cotações do Brent e do Crude.