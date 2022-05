Um mural para Aristides em Montréal

A comunidade portuguesa de Montréal vai homenagear Aristides de Sousa Mendes com um mural alusivo ao antigo cônsul-geral de Bordéus, disse o promotor.

“Esta é a altura certa para colocarmos o mural de Aristides de Sousa Mendes em Montreal, porque a história da Segunda Guerra Mundial está a repetir-se devido ao conflito na Ucrânia”, afirmou o empresário e escritor Herman Alves,de 63 anos, no Canadá há mais de 51 anos.

O mural vai estar localizado no edifício Shcreter, perto do cruzamento da Avenida de São Lourenço com a rua Marie-Anne, junto ao Parque de Portugal, área onde também ficará localizado o Museu do Holocausto de Montreal em 2025.

“Estamos a ver pessoas que fazem o possível para ajudar os refugiados na Ucrânia. É preciso não deixar que as pessoas esqueçam os horrores do holocausto,principalmente as novas gerações”, acrescentou.

Montreal tem também uma ligação especial à família Sousa Mendes, com um dos seus filhos a viajar para a cidade canadiana, onde atualmente reside o neto do antigo cônsul Louis-Philippe Mendes.

Natural de Porto de Mós (Leiria), a residir em Montreal, Herman Alves lançou há dois anos um projeto de murais onde são reconhecidas figuras ligadas à história portuguesa, sendo este o sétimo mural a ser criado.

A inauguração do mural alusivo a Aristides, criado pelo artista canadiano Matthew Cadosh, terá lugar, no dia 10 de junho, após a cerimónia oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, organizada pelo Festival Portugal Internacional de Montreal e pelo Consulado Geral de Portugal em Montreal.

Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Aristides de Sousa Mendes, então cônsul de Portugal em Bordéus, França, emitiu vistos que salvaram milhares de refugiados do Holocausto, desobedecendo às ordens do regime liderado por António de Oliveira de Salazar.

Em outubro de 2021, Aristides de Sousa Mendes entrou para o Panteão Nacional, em Lisboa.

Dados do recenseamento de 2016 indicavam que existiam em Montreal 46.535 portugueses e lusodescendentes.

#portugalpositivo