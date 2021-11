Um milhão de Peugeots 3008

Cinco anos após o seu lançamento, o Peugeot 3008, um dos modelos mais vendidos da marca, celebra a produção da sua milionésima unidade, exemplar que saiu das linhas de produção da Fábrica de Sochaux. Para celebrar o momento, os funcionários reuniram-se em torno deste Peugeot 3008 Hybrid nº 1.000.000.

Um enorme sucesso: a mais recente geração do Peugeot 3008 já ultrapassou a fasquia de um milhão de unidades produzidas. Fabricado na Europa e na China, começou por conquistar os especialistas ainda antes de ser comercializado, tendo conquistado em todo o mundo 76 prémios, incluindo o prestigiante título de “Car of the Year” em 2017.

Na Europa ocupa o segundo lugar no segmento SUV em 2021, com posições fortes em vários países e, particularmente no sul da Europa, onde é o número um em França e número dois em Portugal, Espanha e Itália.

Em Portugal, a enorme aceitação do modelo – eleito também Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal em 2017 – permite-lhe ter uma quota no segmento de 12% nas vendas acumuladas deste ano e contribuir fortemente não apenas para a liderança da Peugeot nos SUV do segmento C (quota de 15,8%), mas também de todo o mercado SUV nacional (quota de 15,5%).

A Europa representa 65% das vendas do Peugeot 3008. Os seus principais mercados fora da Europa são a Turquia, Israel, Japão e Egipto. Mais de 80% das vendas do Peugeot 3008 são de versões equipadas com caixa de velocidades automática e quase 38% são versões topo de gama, o que ilustra perfeitamente a subida de posicionamento da marca Peugeot.

O 3008 disponibiliza a mais recente geração de ajudas à condução, bem como o Peugeot i-Cockpit® com uma nova instrumentação de alta qualidade e um novo ecrã tátil de 10 polegadas e de alta-definição. Este modelo ilustra na perfeição o conceito Power of Choice, ao oferecer propulsores híbridos plug-in, de duas ou quatro rodas motrizes, bem como motores de combustão interna, numa combinação de prazer de condução e eficiência.

O Peugeot 3008 tem conquistado inúmeros clientes graças às suas qualidades dinâmicas e ao seu estilo exterior distinto e moderno. O interior, com o i-Cockpit®, oferece uma atmosfera tecnológica e acolhedora, um ambiente muito diferente no qual os clientes se sentem à vontade, e que obtém um dos melhores índices de satisfação geral na Europa.