Um mercado de natal sem frio? Visite Vale de Lobo

O aguardado Mercado de Natal de Vale do Lobo volta pelo 12º ano ao resort algarvio, assumindo-se como um evento perfeito para entrar em pleno no espírito festivo da estação.

Com entrada gratuita, o Mercado de Natal de Vale do Lobo decorre a 3 de dezembro, sábado, das 10h00 às 17h30, em todo o complexo do Parque do Golfe, no Auditório de Vale do Lobo e jardins exteriores – num ambiente acolhedor e único, de celebração e socialização, adequado a todas as condições climatéricas.

Pensado para uma visita em família, este mercado anual é o local perfeito para entrar no espírito natalício e encontrar presentes fantásticos, degustar comida e vinho gourmet, e desfrutar de música e animação ao vivo para todas as idades.

A edição 2022 assinala o tão esperado regresso à normalidade, permitindo o reencontro de visitantes, parceiros e expositores num ambiente único e caloroso de comemoração e convívio que o caracteriza. O evento deste ano acolherá um número recorde de expositores, mostrando os melhores produtos, nomeadamente vinhos e comida gourmet, artesanato, cerâmica e pinturas, moda e joias, produtos de beleza, doces e produtos regionais, flores, brinquedos e muito mais.

Este tradicional mercado de Natal associa-se também a uma causa solidária, contribuindo este ano, através da compra de rifas, para a Associação de Caridade Wolf Valley Charity, instituição que fornece apoio à comunidade local.

Foi desenhado um programa de entretenimento para complementar a extensa área do mercado, que inclui coros de Natal, espetáculos de dança e canto, entretenimento infantil e música ao vivo. Estarão também disponíveis deliciosas refeições, petiscos quentes e refrescos ao longo do dia, com o catering da Soul Food Algarve Catering e da Asiana – The Indian Catereres.