Um lusodescendente salvou a honra portuguesa em Portimão

A Toyota conquistou este domingo as 6 Horas de Portimão, a segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), por intermédio de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley.

O suíço e o neozelandês repetem assim o êxito obtido no Autódromo Internacional do Algarve em 2021, ano em que Kazuki Nakajima completava o trio.

O sol forte de abril em Portimão não trouxe sorte aos portugueses na sua corrida de casa naquela que foi a segunda prova do Mundial de Resistência (WEC) de 2023. Os pilotos lusos estiveram longe de serem protagonistas na prova onde o carro da Toyota saiu vencedor.

Foi um lusodescendente que salvou a honra portuguesa, mas na Porsche Sprint Challenge Ibérica: Dylan Pereira ganhou duas vezes na tarde de sábado, na jornada de abertura da Porsche Sprint Challenge Ibérica, no Autódromo Internacional do Algarve, ao dominar, como já fizera de manhã, de fio a pavio, de novo frente a Pedro Salvador, ainda que Francisco Mora tivesse cruzado a linha de meta em segundo. Contudo, as penalizações aplicadas pela direção de corrida aos pilotos que excederam os limites da pista acabariam por ditar diversas mudanças.

Este domingo António Félix da Costa despediu-se da categoria LMP2 – na próxima ronda em Spa-Francorchamps já irá correr num Hypercar Porsche da equipa JOTA – com um quinto lugar.

O carro do piloto português, que partiu da quinta posição, ainda chegou a ameaçar as posições de pódio, mas David Beckmann e Yifei Ye não conseguiram ter o andamento necessário para a obtenção de um melhor resultado por parte da equipa JOTA. Na reta final da prova, Félix da Costa ainda conseguiu recuperar até à quinta posição.

Já a dupla composta pelo experiente Miguel Ramos e o jovem Guilherme de Oliveira, que se estreou no Mundial de Resistência, terminou na sétima posição da categoria LMGTE Am. Os dois pilotos portugueses partilharam o volante do Porsche 911 RSR-19 da equipa Project 1-AO com o italiano Matteo Cairoli e deixaram a sensação que alcançaram em Portimão o melhor resultado possível dada a competitividade do GT que tinham à disposição.