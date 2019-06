Um longo rio intranquilo

O desejo de vida aborrece-me

a embriaguez dos momentos sufoca-me

já não sou nem o barco nem a margem

mas o ribeiro e sinto-me afundar apesar de mim

para um imenso destino certo que me engolirá

e já não serei mais ribeiro nem rio nem nada

abomino o destino, o mar, as nuvens, a terra,

esse ciclo inevitável, círculo vicioso

mas, para mim, é como se estivesse estático

não consigo arrancar-me do meu leito

a evaporar-me para outros céus

a deixar levar-me por outros ventos

a deixar-me beber por noutros focinhos

a deixar-me verter noutras gargantas

queria transformar-me em veias

e em sangue e andar e correr e fugir.

Un long fleuve intranquille

Le désir de vie m’ennuie

l’ivresse des moments m’étouffe

je ne suis plus ni le bateau ni le rivage

mais la rivière et je coule malgré moi

vers un immense destin certain qui m’engloutira

et je ne serais plus rivière ni fleuve ni rien

j’abomine la destinée, la mer, les nuages, la terre

ce cycle inévitable, cercle vicieux

mais, pour moi, c’est comme du surplace

je n’arrive pas à m’arracher de mon lit

à m’évaporer vers d’autres cieux

à me laisser emporter par d’autres vents

à me laisser dégouliner dans d’autres gueules

à me laisser boire par d’autres gorges

je voudrais me transformer en veines

et en sang et marcher et courir et m’enfuir.

JLC19102007