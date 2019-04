Um livro de Páscoa para pequenos… e grandes

A caça aos ovos de Páscoa é um jogo bem divertido, no qual as crianças adoram participar. Mas sabem como tudo começou?

No seu novo álbum infantil ilustrado, a autora portuguesa e colunista do BOM DIA, Dulce Rodrigues, partilha com os seus jovens leitores a origem deste jogo lúdico e tão apreciado, sobre o qual existem certamente muitas histórias, todas diferentes umas das outras como o tamanho e a cor dos ovos. E assim, nas palavras do avô Coelho, ficamos a saber que é um seu antepassado, o coelhinho branco, que deu início a este jogo tão divertido da caça aos ovos de Páscoa.

Para descobrir este belo conto do coelhinho branco que sonhava ser um grande artista, a autora convida os pequenos e os grandes leitores a lerem e relerem, sem moderação, este álbum de Páscoa.

E para despertar o artista que se esconde em cada um de nós, o livro propõe também algumas imagens para as crianças colorirem, personalizando assim cada exemplar.

Este álbum foi publicado em francês (e também em alemão, ISBN 9783749430758) e pode ser adquirido em linha no sítio dos editores respectivos e também em livrarias franceses e noutras lojas de livros em linha, como a Amazon, decitre.fr, fnac.com, chapitre.com. Os livros em ambas as línguas estão também disponíveis em formato digital ebook, vendidos durante 56 dias ao preço de lançamento de 1,99 EUR.

Para mais informações sobre a obra literária infanto-juvenil da autora Dulce Rodrigues, podem visitar o seu projecto infantil www.barry4kids.net ou o seu sítio pessoal www.dulcerodrigues.info. Podem também seguir a autora em facebook | pinterest | youtube.