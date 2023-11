Um livre criou a surpresa no Dragão

Um livre marcado irrepreensivelmente por Jordan Holsgrove proporcionou uma surpreendente vitória do Estoril Praia, que deixou de ser lanterna-vermelha, no terreno do FC Porto (1-0), na abertura da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

No Estádio do Dragão, no Porto, o médio escocês fez a diferença aos 75 minutos, num duelo em que os ‘canarinhos’ estiveram mais cirúrgicos a finalizar, tal como comprovou o penálti do iraniano Mehdi Taremi defendido pelo brasileiro Marcelo Carné, logo aos seis.

O FC Porto continua no terceiro posto, com os mesmos 22 pontos do campeão nacional Benfica, segundo colocado, tendo falhado a ‘colagem’ ao líder isolado Sporting, com 25.

Além de terem perdido a invencibilidade caseira na prova, os vice-campeões nacionais quebraram o melhor ciclo da temporada, com quatro vitórias consecutivas nas diversas competições, e ‘tombaram’ em receções ao Estoril pela primeira ocasião em nove anos.

Já os ‘canarinhos’, que vinham de três derrotas e sete jogos sem ganhar, conseguiram o primeiro êxito na I Liga desde a chegada de Vasco Seabra e subiram provisoriamente do 18.º e último lugar para o 14.º, com sete pontos, deixando o Rio Ave no fundo da tabela.

Sem alterações face aos titulares da vitória em Vizela (2-0), da ronda anterior, o conjunto de Sérgio Conceição entrou a ameaçar logo ao terceiro minuto, num pontapé de primeira torto de João Mário, e desperdiçou mesmo uma grande penalidade aos seis, quando, na sequência de um ‘empurrão’ de Volnei sobre Eustáquio, Taremi vacilou diante de Carné.

Os anfitriões estavam pressionantes e insistiram em finalizações para fora de Evanilson, aos 19 minutos, e de Pepê, aos 24, por entre a única jogada perigosa gizada durante o primeiro tempo pelos visitantes, com Rodrigo Gomes a importunar Diogo Costa, aos 22.

Os pupilos de Vasco Seabra contaram de início com Mateus Fernandes e João Marques relativamente à derrota no terreno do Portimonense (0-1), mas tiveram dificuldades para prolongar os momentos com bola e controlar os rasgos do FC Porto sob o flanco direito.

Francisco Conceição levantou para uma conclusão errada de Evanilson, aos 33 minutos, sendo que, aos 45+2, Jorge Sánchez tentou ‘picar’ a bola à saída de Carné e, segundos depois, viu Bernardo Vital e Volnei a preservarem a igualdade em cima da linha de golo.

O guarda-redes do Estoril voltou a sobressair no regresso dos balneários e susteve mais uma diagonal a partir da direita de Francisco Conceição, aos 50 minutos, numa dinâmica característica dos ‘dragões’, que prosseguiam menos acutilantes em espaços interiores.

Nem as entradas de Nico González, Gonçalo Borges e Toni Martínez ajudaram a diluir a previsibilidade dos pupilos de Sérgio Conceição, que se limitavam a um ‘tiro’ por cima de Eustáquio, aos 70 minutos, e iam-se expondo cada vez mais na reação à perda da bola.

Guitane era o principal agitador das transições ‘canarinhas’ e ganhou uma falta à entrada da área portista – que o árbitro Tiago Martins até considerou inicialmente ser motivo para penálti, tendo corrigido essa decisão segundos depois, com ajuda do videoárbitro (VAR).

Holsgrove provocou a surpresa na cobrança de um livre direto, aos 75 minutos, repetindo os contornos do único tento que tinha anotado esta época, numa derrota em Arouca, da ronda inaugural, desfazendo um ciclo de dois encontros sem golos sofridos do FC Porto.

Os homens de Vasco Seabra quase voltaram a capitalizar o desnorte ‘azul e branco’ aos 85 minutos, com Diogo Costa a deter um remate de ângulo reduzido do suplente Wagner Pina, mas concentraram-se mais tempo perto da sua área para protegerem a vantagem.

Toni Martínez cabeceou à figura de Marcelo Carné, aos 86 minutos, David Carmo chutou contra Volnei na pequena área, aos 90+1, e o capitão Pepe arriscou de longe, aos 90+8, sem que ninguém tivesse negado o primeiro êxito da equipa da Amoreira fora de portas.