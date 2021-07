Um hotel Hilton de inspiração alentejana na Califórnia

O novo hotel Monsaraz San Diego, inspirado na pequena vila medieval do Alentejo, é um empreendimento que presta homenagem à herança da comunidade portuguesa na cidade do sul da Califórnia, disse à Lusa a diretora geral Laura Goodman.

“São pequenos detalhes que evocam este sentimento português”, afirmou a responsável. “Gostamos de contar a história quando os hóspedes fazem o check-in, explicando que o hotel é inspirado em Portugal e ligando-o à história de Point Loma e como há uma herança portuguesa tão forte na comunidade até aos dias de hoje”.

Fazendo parte da Tapestry Collection by Hilton, o Monsaraz San Diego tem 92 quartos e é o primeiro hotel a abrir em Point Loma nos últimos dez anos. Foi uma ideia concebida por Cameron Lamming, que visitou Portugal e se apaixonou pelo país.

“Monsaraz é evocada nos detalhes e no design”, explicou Lauren Goodman, acrescentando que as luzes do hotel se assemelham a redes de pesca, uma referência aos pescadores portugueses que se instalaram em Point Loma a partir do século XVI.

O design inclui um sofá inspirado no formato das ondas, cordas de pesca em torno das colunas e painéis de azulejos portugueses. Nos corredores há peças de arte que dizem “Portugal” e nos quartos há infusões de azul, com uma almofada que diz “Sonhos”.

“É o primeiro hotel inspirado na região em Portugal, que eu saiba, e isso é muito interessante, liga-se à cultura portuguesa e ao mesmo tempo traz ao de cima a San Diego moderna”, afirmou Lauren Goodman.

A narrativa que inspirou o design é a de um jovem casal que se encontra em Portugal e vive momentos incríveis juntos, escapando ao tempo e estando no momento, numa pausa luxuosa. “O nosso objetivo é executar essa visão em todas as interações que temos com os hóspedes. Estão a escapar do mundo real”, disse a diretora geral.

Cameron Lamming trabalhou no projeto durante vários anos, tendo o objetivo de “recriar o que sentiu em Portugal”. O hotel foi desenhado em parceria pela Lamming Co., a agência de Los Angeles KNA Design, a Alliance Development, JWDA e R&R Construction.

Lauren Goodman frisou que “Point Loma é uma comunidade muito especial dentro do mercado de San Diego” e indicou que o hotel poderá ser uma “ponta de lança” para o projeto de criação do distrito “Little Portugal”, em que a United Portuguese S.E.S está a trabalhar.

“Há uma presença portuguesa muito forte na comunidade, com uma sociedade portuguesa que já começou a reabrir o salão depois da pandemia”, indicou. “Fomos a algumas reuniões da sociedade portuguesa, para ver se querem fazer eventos connosco”.

A diretora disse também estar à procura de profissionais ligados a Portugal e portugueses que possam estagiar no complexo e levar “um pouco da cultura” ao espaço.

Na receção, uma das responsáveis é a brasileira Andressa Kiesel, que destacou a beleza do design inspirado em Portugal.

“A primeira coisa que eu vi foram os azulejos e emocionei-me, fiquei super feliz com o tema português”, disse à Lusa, referindo que os quartos “são muito europeus”.

“O que eu achei bem interessante pós-pandemia é que toda a gente resolveu viajar. Estamos a ter muitas pessoas que moram em San Diego e vêm fazer umas férias locais”, descreveu. “Percebo que quando vêm fazer o check-in a primeira coisa que veem são os azulejos portugueses e começam a perguntar, pelo que conto um pouco da história”.

O primeiro europeu a atracar na baía de San Diego foi João Rodrigues Cabrilho, em 1542. Apesar de haver debates recentes sobre a sua nacionalidade, o navegador foi historicamente considerado português.

