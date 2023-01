Um governo de escândalos

A vantagem de ter um governo com sucessivos escândalos e demissões, é que já ninguém se lembra do escândalo ou da demissão anterior.

Alguém ainda se lembra da demissão de Marta Temido? Parece que já foi noutra vida. Mas foi há pouco tempo!

Alguém se lembra da demissão de Lacerda Sales e porquê?

Alguém se lembra da demissão de Rita Marques e das trapalhadas no Ministério da Economia?

Alguém ainda quer saber o que se passou com Miguel Alves e todo aquele conluio à volta dele, com vários casos por explicar, incluindo com o nosso actual Primeiro-Ministro?

Já ninguém liga!

Pode até ser uma estratégia socialista, um escândalo abafa o anterior. Só assim se justifica tanta trapalhada junta que já nem a incompetência parece ter a capacidade para explicar.

Cristiano Santos