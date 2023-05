Um golo chegou para manter FC Porto a quatro pontos do Benfica

Um golo de Iván Marcano permitiu ao FC Porto vencer em casa do Arouca por 1-0, no jogo que encerrou a 31.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo-se a quatro pontos do líder Benfica.

O tento do defesa central espanhol dos campeões nacionais surgiu no último minuto da primeira parte (44), assegurando o sexto triunfo consecutivo e nono jogo sem perder na prova dos ‘azuis e brancos’, enquanto o Arouca, depois de uma sequência de oito jogos sem perder no campeonato, somou a segunda derrota consecutiva.

Com esta vitória, o FC Porto mantém-se a quatro pontos do comandante Benfica, a três rondas do termo do campeonato, enquanto o Arouca surge no quinto posto, em zona europeia, com 48 pontos, apenas mais um do que o sexto, o Vitória de Guimarães.