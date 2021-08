Um girassol virado a leste tem mais sorte

Uma equipa de investigadores da Universidade da Califórnia, em Davis, explica que os girassóis (Helianthus annuus) se viram para o sol nascente porque o aumento do calor matinal atrai mais abelhas e também ajuda as plantas a reproduzirem-se com mais eficiência.

Quando os girassóis estão a crescer, as suas cabeças (também chamadas de “capítulo”) movem-se para a frente e para trás para procurar o sol durante o dia, como se pode ver no vídeo abaixo.

Mas à medida que as cabeças das flores amadurecem e os seus caules se tornam mais rígidos, este movimento começa a diminuir até que os capítulos ficam sempre voltados para o sol da manhã.

Porque é que os girassóis fazem isto era uma pergunta sem resposta, por isso, a equipa de investigadores da universidade norte-americana realizou uma experiência para tentar descobrir.

Os cientistas decidiram virar os girassóis para o lado oeste e compararam as duas situações. A primeira coisa que notaram foi que as flores viradas para leste atraíam um número significativamente maior de abelhas pela manhã. No resto do dia, estes insetos não mostraram preferência, o que sugere que aquela janela matinal pode fazer uma grande diferença.

Além disso, os girassóis virados para leste também começaram a libertar o seu pólen no início da manhã, durante cerca de 30 minutos, o que correspondia exatamente com o intervalo de tempo entre o pico das visitas dos polinizadores.

A análise da equipa sugere que todos estes fatores estão relacionados a temperatura do capítulo. O sol aquece a cabeça da flor, o que a faz libertar pólen (quando aquecidas artificialmente, as flores voltadas para oeste mostraram um comportamento semelhante).

O efeito sobre os girassóis também foi notável: os que estavam virados para leste produziram sementes mais abundantes e pesadas do que aqueles virados para oeste. E o seu pólen também pareceu ser mais eficaz na produção de descendentes.

“Os nossos resultados demonstram que a orientação leste dos capítulos de girassóis mais velhos desempenham um papel importante na gestão do microclima da flor e para garantir as condições corretas para a antese, a polinização e o desenvolvimento da semente”, escreveram os investigadores no estudo publicado, a 27 de julho, na revista científica New Phytologist.