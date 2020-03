Um festival para quem lava as mãos

Wash Your Hands Say Yeah é um festival que promete animar quem está em quarentena no domingo, dia 29 de março.

Segundo o comunicado enviado ao BOM DIA, o festival, composto por concertos e outras atividades, vai ser transmitido em live-stream no Facebook a partir das 16h00. Para tal Wash Your Hands Say Yeah conta com a participação de Flak, Fast Eddie Nelson, We Bless This Mess, Tio Rex, Daniel Catarino, NancyKnox, Charles Sangnoir, Vítor Bacalhau, Violeta, Nuno Piteira e José Anjos.

“Estamos todos em casa a cumprir com as indicações dos profissionais de saúde, que é quem dá o corpo às balas. O sentimento de impotência transformou-se em perseverança e em vontade de retribuir, ainda que de forma modesta, com aquilo que sabemos fazer. Ajudemos quem luta contra esta pandemia ouvindo as suas indicações”, lê-se na referida nota.